Um die Wartezeit auf ihr fünftes Studioalbum zu überbrücken und den Moshpit am Laufen zu halten, veröffentlichen die Sauerländer Thrasher Eradicator im Laufe des Jahres Live-Mitschnitte ausgewählter Tracks. Den Anfang machen heute die Songs "Wake Up To War" und "Evil Command" live in LA. Diese wurden im Sommer 2019 bei Eradicators Heimspiel in Lennestadt-Altenhundem aufgenommen. Der exklusive Digital-Release ist auf Spotify und allen gängigen Plattformen im Stream verfügbar!

Das passendeLive Video zu "Wake Up To War"" kann bereits angeschaut werden.

Quelle: Gordeonmusic

