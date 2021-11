Nächste News: Unantastbar verschieben Tour auf 2021

Vorherige News: Defecto servieren Appetizer zum neuen Album



IT'sALIE ist eine neue Band aus dem schönen Venedig, hinter der aber diverse bekannte und beliebte Gesichter stecken.

Im Mittelpunkt steht Frontfrau Giorgia Colleluori, die in den letzten Jahren speziell deutschen Rock-Fans gleich mehrfach unter die Augen und Ohren kam.

Giorgia ist neben Mat Sinner die neue Frontfrau der deutschen Hardrock-Legende Sinner und tourte bereits durch Japan, Australien und Deutschland.

Weitere IT'sALIE-Mitstreiter sind Gitarrist Raffaello Indri (Elvenking), Drummer Camillo Colleluori (ex-Eternal Idol) und Bassist Simon Dredo (Alex De Rosso Band, Room Experience).

Das Debütalbum Lilith wird am 18.09.2020 via Rock Of Agels Records das Licht der Welt erblicken.

Einen kleinen Vorgeschmack liefert die wunderschöne Ballade "Eyes".

Hier gehts zum Video

Quelle: Gordeonmusic

Dagger

Zur Hauptseite