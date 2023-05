VÖ: 26. Mai 2023

Zeit: 41:10

Label: Eigenproduktion

Homepage:

Vermilion Whiskey aus Louisiana bescheren uns mit Crimson & Stone ihr drittes Album und verkörpern darauf ein weiteres Mal den Style der Südstaaten in beispielhafter Weise. Irgendwo zwischen Stoner Rock und Southern Metal siedelt das neue Material unweit von Black Label Society, Down, Texas Hippie Coalition und Pantera. Dabei trifft fetter Groove wechselweise auf harte Metal-Riffs und lässigen Südstaaten Rock.

Dass für den Opener "Down On You" zunächst die gröbere Kelle geschwungen wird, um sich der Aufmerksamkeit der Audienz auch sicher zu sein, ist nachvollziehbar. Doch schon im folgenden "The Get Down" klingen Vermilion Whiskey deutlich entspannter und zelebrieren mit Slidegitarren und einer dicken Ladung Blues im Gepäck ihre Southern-Rock-Wurzeln, ehe es wieder deutlich härter zur Sache geht. Im Doppel aus den nahtlos verknüpften "Interlude" und "Dissonance" zeigen sich die Südstaatler dann von ihrer finsteren und doomigen Seite. Dazu senden gefühlvolle Parts einen unmissverständlichen Gruß in Richtung Zakk Wylde und seiner Black Label Society. Für den Endspurt im Pantera-Style geben schließlich erneut die brettharten, fast schon thrashigen Metal-Riffs den Ton an.

Wer auf bereits benannte Kapellen abfährt, sollte Vermilion Whiskey sein Ohr schenken und darf sich auf satte Riffs, coole Soli und einen stimmgewaltigen Shouter freuen. Ein paar Abstriche muss man nur beim Songwriting einkalkulieren. Trotz all der vorhandenen Qualitäten wollte es den Burschen aus Louisiana nämlich nicht gelingen, ein paar wirklich herausstechende Gassenhauer auf ihren neuen Dreher zu packen.

