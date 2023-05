VÖ: 05. Mai 2023

Stil: High Energy Rock`n´Roll / Punk RockVÖ: 05. Mai 2023Zeit: 29:08Label: The Sign RecordsHomepage: www.thehippriests.com

16 Jahre auf dem Buckel und kein bisschen müde, ausgelaugt oder in gleichförmige Routine verfallen. Mit dem Opener "Trojan Horseshit" treten The Hip Priests jede Clubtür aus den Angeln! Ist das nun Garage Rock, Punk oder kratzt die grobe Mucke schon am Hardcore? Der Titel des neuen Albums Roden House Blues führt definitiv in die Irre. Unterm Strich passt der Stempel der Plattenfirma, der da heißt High Energy Rock'n'Roll, wohl doch am besten.

In elf Songs verarbeiten die Hip Priests unter anderem ihren Frust über den harten britischen Lockdown der letzten Jahre, was zu einer adrenalingeladenen, schweißtreibenden Angelegenheit geraten ist. Dass die Burschen am liebsten live die Sau raus lassen, kann man sich nur zu gut vorstellen... und da hatte sich in den letzten Jahren eben einiges an Energie angestaut, das nun herausgelassen werden muss. Wo die Briten hier ungestüm und fast schon chaotisch drauf los rocken, findet man dort auch sauber heraus gearbeitete Songs mit tollen Gitarrenarrangements. "Can't Abide With Me", das mit seinen knapp vier Minuten Spielzeit auch deutlich über dem Mittel des Drehers liegt, sei an dieser Stelle ins Feld geführt und als Anspieltipp gegeben. Diesem Track zur Seite ließe sich noch das ebenfalls sehr melodisch gestrickte "Just To Get By" stellen, das jedoch an dem Umstand kränkelt, dass Frontmann Nathan von Cruz zwar ein guter Shouter sein mag, aber eben nicht sonderlich gut singen kann.

Dass die Jungs aus Nottingham auf der Bühne zuhause sind, steht wohl außer Frage. Dort funktioniert das Material vermutlich auch besser als auf Tonträger. Fans von Gluecifer oder Backyard Babies sollten den Hip Priests dennoch ihr Gehör schenken.

