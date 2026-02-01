: Undefined index: pre inon line

Das SUMMER BREEZE Open Air legt nach: Mit der Ankündigung von 33 weiteren Bands nimmt das Line-up für 2026 immer deutlichere Konturen an. Fans harter Musik dürfen sich auf eine explosive Mischung aus internationalen Größen, Szene-Lieblingen und vielversprechenden Newcomern freuen.

Mit dieser Bandwelle unterstreicht das SUMMER BREEZE einmal mehr seinen Ruf als eines der vielseitigsten und leidenschaftlich kuratierten Festivals der Metal- und Rockszene in Europa. Von kompromisslosem Extreme Metal über modernen Metalcore bis hin zu klassischem Heavy Metal und atmosphärischen Klanglandschaften ist für jede Spielart harter Musik etwas dabei.

Die neu bestätigten Bands sind:

Eisbrecher, Hatebreed, Skindred, Soulfly, Paradise Lost, Kadavar, Fit For An Autopsy, Decapitated, Eivor, Wolves In The Throne Room, Heavysaurus, The Sons Of Huens, , Sanguisugabogg, Speed, Massive Wagons, Green Lung, The Narrator, Fulci, Urne, Neckbreakker, King Nugget Gang, Skeleton Pit, Castle Rat, Cn Bardd, Broken By The Scream, Bizarrekult, Inner Space, Fireborn, Pridian, Inhuman Nature, 802, Persecutor, Blasmusik Illenschwang

Die neuen Bestätigungen ergänzen ein bereits starkes bisheriges Line-up und zeigen die enorme stilistische Bandbreite des Festivals. Ein weiterer Grund, warum das SUMMER BREEZE für viele Fans ein fester Termin im Kalender ist.

Neben der Musik dürfen sich Besucherinnen und Besucher auch 2026 wieder auf die einzigartige Atmosphäre in Dinkelsbühl, kurze Wege, Fan-nähe und ein liebevoll gestaltetes Festivalgelände freuen. Nachhaltigkeitsinitiativen, abwechslungsreiche Food-Konzepte und zahlreiche Rahmenangebote runden das Erlebnis ab.

SAVE THE DATE & VVK START: SUMMER BREEZE Open Air 2026

12. - 15. August 2026

Dinkelsbühl, Bayern

Das Wochenendticket für das Festival 2026 ist bereits ausverkauft!

Tagestickets sind in limitierter Auflage hier erhältlich: https://www.sbtix.de/kategorien/tickets

Quelle: Summer Breeze

