Nächste News: Neues Schandmaul-Album

Vorherige News: Neuer Archgoat Track im Stream: The Obsidian Flame (From My Depths)



Wenn sich ehemalige Mitglieder von Five Finger Death Punch, den Murderdolls und Wednesday 13 zusammentun, darf man sich auf eine ordentliche Schippe Metal gefasst machen.

Das Power-Trio aus L.A. überrascht auf ihrem Debüt The Order Of The Silver Compass mit einen originellen Hybriden aus modernem Heavy Metal, heftigem Bay-Area-Thrash und industriellem Black Metal. The Order Of The Silver Compass erscheint am 15. März via ROAR / Soulfood.

Quelle: Gordeonmusic

Dagger

Zur Hauptseite