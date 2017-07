VÖ: 27. Januar 2017

Stil: Deutsch RockVÖ: 27. Januar 2017Zeit: 51:34Label: Metalville Homepage: www.kaerbholz.de

Den ersten Kontakt mit dem neuen Kärbholz-Album Überdosis Leben hatte der brave Heavyhardes-Schreiberling, als die Band Anfang des Jahres mit ihren brandneuen Songs auf die Straße ging. Im etwa zweistündigen Set war ein Großteil des neuen Albums untergebracht worden und was da neben bekanntem Material vergangener Alben aus den Boxen donnerte, brachte vermutlich nicht nur die Fans im Nürnberger Löwensaal zum Toben.

Eine ganze Weile später lag das Album dann zur Rezension auf meinem Tisch und gefühlte 25 Durchläufe später machen die Songs noch genauso viel Laune wie Monate zuvor im Löwensaal! Schon die Doppelspitze aus den beiden Energiebündeln "Ich Hoffe Du Kannst Mich Sehen" und "Überdosis Leben" demonstriert, dass Kärbholz das nächsthöhere Level in ihrem Schaffensprozess erreicht haben. Was da durch die Membrane kracht, macht einfach nur Spaß und lädt zum Abrocken ein! Dabei kann man sich darauf verlassen, dass die vier sympathischen Musiker neben ihrem Standard-Mix aus Deutschrock und Punk stets für einen großzügigen Blick über den Tellerrand zu haben sind. "Kind Aus Hinterwald" ist beispielsweise eine wunderbare Countrynummer geworden und bei "Evolution umsonst" hat anscheinend Produzent Alex Dietz von Heaven Shall Burn die Band dazu motiviert, einen richtig derben Metal-Kracher einzuspielen, der durch den Gastbeitrag von Lenny "Grinder" Osterhus (Endseeker, Devastator) noch zusätzlich an Durchschlagskraft gewinnt. Auch das chillige "Perfekt Unperfekt" tanzt aus der Reihe, wenn sich Frontsau Torben ein herzallerliebstes Duett mit Gastsängerin Franzi Kusche liefert. Dabei bleibt die Botschaft der einzelnen Songs stets eine positive. Geh deinen Weg, bleib dir selbst treu, steh zu deinen Wurzeln, lass dich nicht unterkriegen und genieß das Leben! Zwischendrin wird freilich auch die eine oder andere (Gesellschafts-)Kritik mit in die Verse gebaut, aber das geschieht eher charmant, ohne zu pöbeln oder übertrieben zu provozieren.

Ja, für Kärbholz hat sich die positive Einstellung, die mit den Songs transportiert wird, bewährt. Nach dem Erfolgsalbum Karma, das es unter die Top ten der deutschen Charts geschafft hat, legen die vier tätowierten Jungs mit ihrem siebten Album Überdosis Leben noch einen oben drauf. Da wundert es nicht, dass sie mittlerweile zur Speerspitze der deutschen Rockszene gezählt werden. Perfekt unperfekt, aber eben doch eine sichere Investition!

