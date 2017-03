Die Niederländer Cirith Gorgor machen auf dieser EP wahrlich keine Gefangenen. Hier steht alles klar im Zeichen des Gehörnten.

Gleich der Opener "Prodamnation Of Destruction" poltert gleich ohne Umschweife drauf los, dass man im ersten Moment etwas überfahren wird. Das ändert sich jedoch schon nach kurzer Zeit und man hat sich auf den rasenden Opener eingestellt. Stellenweise etwas gemäßigter geht es beim folgenden "The Luciferian Principle" zu, hier werden auch ruhigere Klänge und auch mal leichte Black'n'Roll-Anleihen mit eingebaut. Im Verlauf dieser EP wird deutlich, dass die Niederländer nicht ausschließlich auf blanke Raserei setzen. Die vier Songs sind recht abwechslungsreich gestaltet, hier und da wird das Tempo merklich nach unten korrigiert, diese Verschnaufpausen sind aber nicht von allzu langer Dauer.

Cirith Gorgor frönen klar dem Black Metal der Anfangstage, immerhin reichen ihre Wurzeln ja auch bis ins Jahr 1996 zurück, auch wenn es zwischendurch mal etwas länger still war um die Jungs. Dafür melden sie sich bereits ein Jahr nach Visions Of Exalted Lucifer wieder zurück. Bi Den Dode Hant ist ein dunkler Hassbatzen, der Freunde von Taake & Co. durchaus ansprechen sollte.

0 KommentareRay

Zur Übersicht

Zur Hauptseite