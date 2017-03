Es war ja schon eine mehr als anständige Visitenkarte, die The Amorettes mit ihrem Zweitwerk Game On in der Heavyhardes-Redaktion hinterlassen haben. Mit dem neuen Dreher White Hot Heat legen die drei Schottinnen aber noch mal ordentlich einen oben drauf. Die Rezeptur bleibt natürlich unverändert. Zelebriert wird energetischer Hard Rock, wie ihn Girlschool in den 1980ern vom Stapel ließen. Das Songwriting konnte allerdings noch einmal verbessert werden! Wer zur fast schon kultigen Nummer "Let The Neighbours Call The Cops" oder zur rasanten Partynummer "Roll" seine Gliedmaßen noch unter Kontrolle halten kann, der hat wirklich keine Spur von Rock im Blut. Diese und im Grunde auch alle weiteren Nummern auf White Hot Heat sind einwandfrei umgesetzt und produziert. Dafür haben die Mädels schließlich auch Luke Morley, seines Zeichens Leadgitarrist und Songwriter bei Thunder, in den Produzentenstuhl gesetzt und legten das Abmischen und Mastern in die Hände von Nick Brine und Pete Masher, die schon für Bruce Springsteen, Snow Patrol, die Stones und U2 gearbeitet haben.

Das Ergebnis kann sich wirklich hören lassen. Wo schon die Printpresse voll des Lobes ist, kann sich das Heavyhardes nur anschließen. Die Amorettes bieten freche und temperamentvolle Rockmusik mit etwas Punk dabei und randvoll getankt mit Rock'n'Roll. Party On!

0 KommentareDagger

Zur Übersicht

Zur Hauptseite