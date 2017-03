Der Umzug von Hamburg in den Schwarzwald von Bandkopf Alex Hoffmann und das Wegbrechen größerer Teile des Line-Ups führten zu einer etwas längeren Pause im straff begonnenen Veröffentlichungszyklus der Band Tragic Cause. Nun, nach gut vier Jahren, kommt also Album Nummer drei auf den Markt und hört auf den Namen No Restraint. Keine Zurückhaltung - das ist im Falle Tragic Cause nicht nur Titel, sondern auch Programm!

Im Grunde macht die Band genau dort weiter, wo sie zuletzt aufgehört hat. Neun Mal gibt es eine satte Mischung aus Thrash, Death und Hardcore auf die Mütze. Dabei fühlt sich der Dreier - Tommy Hauser und Simon Schorp komplettieren mittlerweile an Drums und Bass die Band - am wohlsten, wenn er im gehobenen Midtempo brutal drauf los grooven kann. Zwar drücken Tragic Cause gelegentlich aufs Gaspedal, es dominiert aber ganz klar jene Taktung, die zum fröhlichen Toben im Moshpit animiert. Eben ganz im Sinne artverwandter Kapellen wie Sepultura oder Pro-Pain. Freunde dieser Gangart werden dann sicherlich auch ihren Spaß haben mit Stücken wie dem flotteren "Riven By Grief", dem boshaft-thrashigen "Nailed To The Cross" oder "Monster", einem hart geführten Schlag in die Magengegend. Leider klingt das, mit gerade einmal 30 Minuten etwas knapp bemessene, Album in Summe arg gleichförmig, was zum Teil auch an Herrn Hoffmanns monotonen Growls liegen kann. Es fehlen wirklich heraus ragende Momente und ein paar pfiffige Ideen, wie man sie auf dem Debüt noch finden konnte. Eigentlich schade. Ausreichend Potential ist nämlich definitiv vorhanden.

0 KommentareDagger

Zur Übersicht

Zur Hauptseite