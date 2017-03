Der Jones ist zurück und hat uns wie gewohnt eine dicke Ladung Rock'n'Roll mitgebracht! Da dreht sich natürlich alles um den Rock selbst, um Mädels und um die schönste Nebensache der Welt. Das wirkt frech und prollig. Gelegentlich gibt's dann noch ne ordentliche Schippe Punk oben drauf. So kennt man die Band um den großmäuligen Kanadier und das erwartet man auch auf einem neuen Dreher. Wild Cat heißt das mittlerweile achte Studioalbum von Danko Jones und das klingt einmal mehr nach einem gut gelaunten und partytauglichen Garagen-Mix aus Motörhead und Kiss. Würde man denn Vokabeln zählen, so machten bestimmt "Rock", "Baby" und "Love" das Rennen. Tiefgründigkeit braucht man von Danko Jones also ach anno 2017 nicht zu befürchten, dafür sind Spaß und Kurzweil garantiert! Nebenbei haben Stücke vom Kaliber "I Gotta Rock", "My Little RnR", "Wild Cat" und "Diamond Lady" das Zeug zum Airplay und sind eine echte Bereicherung in der Discografie der Band. Der erdige Sound mit dem typisch Motörhead-mäßig verzerrten Bass und einem satten Schlagzeug passt zum Material, wie Jack Daniels in ein Gläschen eisgekühlte Coke. Mehr braucht man an dieser Stelle auch gar nicht drum herum reden. Danko Jones kommen ja auch ohne jegliche Umschweife auf den Punkt. Außerdem wartet das Album schon auf einen nächsten Durchlauf!

