Freuen darf sich, wer seinen Irish Folk gerne mit einer Schippe Punk Rock gewürzt bekommt. Denn für Fans dieses Genres hat der Jahresauftakt so einiges zu bieten! Auf das neue Album der Bostoner Szene-Matadoren Dropkick Murphys folgten The O'Reillys And The Paddyhats aus good old Germany. Schließlich bringen nun auch noch die Chicagoer Rabauken The Tossers nach vierjähriger Pause ihre neue und mittlerweile achte Studio-Langrille an den Start. Tatsächlich gibt es diese Truppe schon länger als die Bostoner Kollegen oder Flogging Molly aus Los Angeles, seit 1993 um genau zu sein. Dennoch können sie in Sachen Popularität v.a. hier in Europa ihren beiden Mitstreitern aus den Staaten nicht das Guinness reichen. Aber wer weiß, vielleicht ändert sich das nun mit dem neuen Album Smash The Windows.

Das hat nämlich alles zu bieten, was man sich von Irish-Folk-Punk-Rock so wünschen kann. Da treffen schnelle und angefressene Tanznummern und Trinklieder der Marke "Drinking All The Day", "Smash The Window", "The Horses" oder "Whiskey" auf melancholische Balladen wie "Danny Boy" oder "My Love". Neben viel Humor gibt es aber auch ernstere Songs, wie etwa das wunderschöne "1969" oder das finale Stück "The Foggy Dew", die beide im Midtempo arrangiert und mit eindringlichen Folkmelodien angereichert wurden. Natürlich wird auch bei den Tossers auf ein breites Repertoire an traditionellen Instrumenten zurückgegriffen, um das Material möglichst authentisch zu gestalten. Freunde des Genres, die The Tossers bislang nicht auf ihrem Radar hatten, sollten daher Smash The Windows eine Chance geben und können sicher sein: sie werden nicht enttäuscht.

