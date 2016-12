Ignition ist eine junge Band aus Duisburg, die mit der EP We Are The Force ihr erstes Lebenszeichen von sich gibt. Der Titel an sich ist ja eigentlich schon ein Versprechen, an dem sich die Band dann auch messen lassen muss.

Musikalisch bewegen sich Ignition im Heavy- und Power-Umfeld, Iron Maiden hört man als Einflüsse deutlich heraus, das Tempo der Songs wird aber geschickt variiert, so dass man nicht gleich in eine langweilige Einheitsschiene verfällt. Riffs und Melodien werden hier groß geschrieben, auch wenn in diesem Umfeld die Eigenständigkeit naturgemäß recht schwer fällt. Dies wird auch durch den Gesang untermauert, der dann doch sehr stark an Deutschlands führende Bombast Metaller Blind Guardian erinnert.

Eine treibende Kraft sind Ignition nach dieser EP sicherlich nicht, und bis dahin ist es auch noch ein weiter Weg. Aber mit etwas Routine und Erfahrung sollten sich alte Zöpfe abschneiden und ein eigener Weg finden lassen. Gute Ansätze lassen sich auf dieser EP jedenfalls schon deutlich erkennen.

