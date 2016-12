Wenn sich Könner ihres Fachs treffen, stellt sich immer irgendwo eine gewisse Erwartungshaltung ein. So auch, als sich 2006 Ex-Blind Guardian-Drummer Thomen Stauch und Soilwork-Sangesgott Björn "Speed" Strid bei Coldseed treffen. Doch die Erwartungen weichen schon bald Ernüchterung, das was die beiden hier zusammengekleistert haben, setzt schon starke Nerven voraus. Ein bisschen Nu Metal, ein paar melodische Keyboards, einige Rock-Einsprengsel, etwas Industrial und jede Menge nicht zusammenpassenwollender Songideen paaren sich zu einem Gebilde, für das man schon extrem aufgeschlossen oder ultra abgefahren sein muss.

Daran ändert auch die saubere Produktion und die Neuauflage durch Metal Mind Productions nichts, denn selbst wenn es hier Bonusmaterial oben drauf gegeben hätte, besteht dennoch berechtigter Zweifel, ob sich heutzutage noch jemand ernsthaftig mit Completion Makes The Tragedy beschäftigen möchte.

