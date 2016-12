Wie schon das Debüt This War Will Last Forever bekommt auch das Mendeed-Zweitwerk The Dead Live By Love aus dem Jahre 2007 eine zweite Chance via Metal Mind Productions. Allerdings hällt sich auch hier der Mehrwert in Grenzen, da wiederum auf sämtliches Bonusmaterial verzichtet wurde.

Abgesehen davon kann man der musikalischen Entwicklung der Schotten lauschen, die sich zwar prinzipiell immer noch in ihren markanten Grenzen bewegen, hier aber die Schwerpunkte verlegt haben. Neben der typischen Iron Maidenesken Solo- und Lead-Arbeit legen Mendeed auf ihrem zweiten Album deutlich mehr Wert auf härtere Songs und brutaleres Riffing, was sie insgesamt wesentlich durchschnittlicher klingen lässt. Dies liegt aber nicht nur am reduzierten Melodieanteil, sondern sicherlich auch am glatteren Sound, der dem Album zugrunde liegt.

Am Ende gilt auch wie beim Vorgänger, überwiegend gutes Album, für Neueinsteiger in Ordnung und alle anderen dürfen sich über das freuen, was sie eh schon daheim haben.

