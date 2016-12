Lange ist es her, dass die Schotten Mendeed kurzzeitig für Unruhe in der Szene sorgten. Zu besten Metalcore-Zeiten erschien nämlich deren Debüt This War Will Last Forever, das doch einige gute Kritiken einfahren konnte. Besonderes Markenzeichen der Band waren dabei die grundsätzlich schnellen Songs, die oft und gerne Richtung Thrash Metal tendierten, der Metalcore-typische Gesangsstil sowie die oft hochmelodischen nicht selten an Iron Maiden erinnernden Solo und Lead-Einlagen.

Metal Mind Produktions peppt dieses Album mit einem Digipack und einer goldenen Disc auf, lässt für die Neuauflage aber keinerlei Bonustracks springen, wodurch sich der Mehrwert für Leute, die das Original im Regal stehen haben sehr in Grenzen hält. Neu- oder Quereinsteiger machen hier aber nichts falsch.

Lord Obirah

