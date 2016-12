2010 brechen die US-Tech Deather Decrepit Birth wieder aus der Versenkung hervor und servieren dem Hörer ein neues Album mit dem Titel Polarity. Decrepit Birth gehen ihren Weg dabei konsequent weiter. Neben typischem Hochgeschwindigkeitsgehacke und technisch überaus anspruchsvollem Riffing findet der geneigte Hörer hier auch den ein oder anderen hochmelodischen Farbtupfer, der sich gerade in Punkto Soloarbeit widerspiegelt.

Daneben fordern die Amis den Hörer mit komplexen Songs, die man sich erst erarbeiten muss. Darin liegt dann auch etwas die Krux des Albums, denn die Songs klingen über die Gesamtlaufzeit hinweg durchaus ähnlich und lassen sich nur schwerlich unterscheiden.

Metal Mind Productions hat sich auch dieses Albums angenommen und zu einer Neuveröffentlichung verholfen. Neben limitierter Auflage und goldener Disc sowie dem obligatorischen Digipack findet man hier auch das Death-Cover "See Through Dreams" als Bonustrack. Als Einstiegsversion in das Decrepit Birth-Universum ist diese Ausgabe daher bestens geeignet.

