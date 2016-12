VÖ: 01. Juni 2016

Stil: Black MetalVÖ: 01. Juni 2016Zeit: 40:32Label: Dusktone Homepage: www.kvalvaagband.bandcamp.com

Bei den Norwegern Kvalvaag von einer Band im engeren Sinne zu sprechen, wäre der Sache nicht gerecht. Denn hinter Kvalvaag stehen mit Kvalvaag (wer hätte das gedacht?), der für Vocals, Guitars, Bass und Synths verantwortlich ist und Carl Telal (Drums) gerade mal zwei Musiker, die ansonsten unter anderem auch noch zusammen bei Astaroth, Attentat und noch weiteren Bands tätig sind.

Malum markiert nach Noema (2014) das zweite Langeisen der Osloer, die sich Black Metal der alten Schule auf das Banner gepinselt haben. Wobei sich das Old School durchaus auch auf die Produktion beziehen lässt, die hier jedoch zum Black Metal passt. So variiert das Tempo zwischen schwarzmetallischer Raserei und flottem Galopp, wobei durchaus auch Wert auf einen hintergründigen Keyboardteppich gelegt wird. Dass die Jungs aber auch langsamere Töne anschlagen können, wird beim Titelsong gezeigt, bei dem sogar auch auf Klargesang zurück gegriffen wird, während der Rest in der Landessprache gekreischt-keift wird. Zudem werden hier auch leichte Dissonanzen eingesetzt, was dem Song eine apokalyptische Note gibt. Doch genug des Midtempos, "Volverite" kommt wieder mit ordentlich Tempo um die Ecke, wobei mich hier der unterlegte Key-Teppich stört. Und mit "Naar Solen Blekner Bort" hat man auch ein Troll-Cover am Start.

An sich kein schlechtes Black Metal-Album... am Ende stellt sich jedoch die Frage: warum soll ich mir ein Bandprojekt, das nach Old School klingt, in das Regal stellen, wo doch die "Originalen" Old School-Scheiben schon dort stehen?

