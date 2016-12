The Slithering Bog hat schon ein paar Tage/Wochen/Monate auf dem Buckel, immerhin wurde das Album bereits 2014 aufgenommen und 2015 als Kassette (!) veröffentlicht. Nun hat sich das Label Tribunal Of The Axe der Band angenommen und bringt das Debutalbum gleich in drei LP-Versionen (quasi als dreifarbige Edition) auf den Markt.

In Zeiten der Hektik sind ruhige, langsamere Töne ja durchaus mal angebracht. Swamp Witch bringen es jedoch auf die Spitze. Ich weiß nicht, welche Substanzen die Jungs im Proberaum zu sich genommen haben, aber The Slithering Bog ist ein beklemmendes, klaustrophobisches und psychodelisches Werk geworden, das es trotz der kurzen Spielzeit erst einmal zu verdauen gilt. Frohgemüter sollten von diesem Machwerk tunlichst die Finger lassen, denn hier handelt es sich um wahrlich schwer verdaulichen Stoff. Der Bass wummert sehr amtlich durch die Boxen und zimmert damit das Basement für die Soundwände, die hier kreiert werden.

Wer sich ganz seiner Herbst- oder Winterdepression hingeben möchte, hat hiermit die beste musikalische Untermalung. Auf Dauer (und das obwohl der bereits angesprochenen kurzen Spielzeit) ist mir das Album jedoch zu eintönig und auch zu anstrengend.

