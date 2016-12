In ihrer Heimat ist die Künstlerin Moran Magal nach erfolgreicher Teilnahme an der Castingshow The Voice Of Israel natürlich längst keine Unbekannte mehr. Zwischenzeitlich nach Berlin emigriert möchte sie nun auch hierzulande so richtig durchstarten, nachdem ihr Debüt in Israel ein Riesenerfolg wurde. Shades Of Metal heißt das gute Stück und enthält die schwermetallischen Lieblingssongs der Sängerin und Pianistin, die sie nun in ein völlig neues Licht rückt.

Mit ihrer sanften, angenehmen Stimme und der Begleitung am Piano macht Moran Magal Nummern wie etwa "Poison" (Alice Cooper), "Toxicity" (System Of A Down) oder "Paranoid" (Black Sabbath) zu ihren eigenen, sinnlichen Liedern. Zum Maiden-Klassiker leistet ihr Yossi Sassi von Orphaned Land Gesellschaft und für die beeindruckende Interpretation von Black Sabbaths "Solitude" ließ sich selbst Warrel Dane (Nevermore) nicht lange bitten. Wo die meiste Zeit über auf sehr ruhige und angenehme Klänge gesetzt wird, erweisen sich jene Stücke, die im Original schon eine deutlich heftigere Sprache sprechen, dann als etwas schwerere Kost. So sind die hektischen Pianopassagen in "Chop Suey" (System Of A Down) arg gewöhnungsbedürftig und auch Metallicas "Master Of Puppets" spart nicht an Dissonanzen. Zuletzt enthält Shades Of Metal mit "Secret Way To Heaven" auch noch eine Eigenkomposition Moran Magals, die sich nahtlos zwischen die übrigen Songs fügt.

Unterm Strich ist Shades Of Metal natürlich ein interessantes Album, zeigt es doch allseits bekannte Rock- und Metal-Klassiker in ungewohnten, warmen Klangfarben. Ob das Album in Europa aber ebenso einschlägt wie in Israel sei am Ende doch bezweifelt. Der künstlerische Anspruch ist da, zum Dauerbrenner in der heimischen Stereoanlage ist das ruhige Material dennoch nur bedingt geeignet. Dafür muss man nämlich schon in der richtigen Stimmung sein.

