Anlässlich ihres 30-jährigen Musiker-Jubiläums begab sich Doro Pesch ab August 2013 auf eine ausgiebige Konzertreise, deren Dokumentation nun, knapp drei Jahre später, in die Läden kommt. Der Startschuss fiel in Wacken, wo Doro als Headliner die True Metal Stage rocken durfte. Dass dieser Event auf DVD bzw. BluRay gebannt wurde, bietet sich an. Schließlich sind die Aufnahmemöglichkeiten in Wacken so professionell wie wohl sonst nirgendwo. Entsprechend beeindruckend sind Bild und Tonqualität dieses denkwürdigen Konzertes, bei dem ein Gänsehautmoment auf den nächsten folgte (wir berichteten).

Ebenfalls mitgeschnitten wurden zwei besondere Konzerte aus Doros Heimtstadt Düsseldorf. Das eine lief unter dem Motto "Rock Night" und das andere schließlich unter dem Motto "Classic Night", da hier ein kleines Ensemble mit auf die Bühne geholt wurde, um für besondere Atmosphäre zu sorgen. Klar, dass an diesem Abend ein paar mehr Balladen auf der Setlist standen als bei der Rock Night. Auch hier lässt die Qualität der Aufnahmen kaum zu wünschen übrig - mehrere Kamerastandorte sorgen für ein nachträgliches Live-Erlebnis in den eigenen vier Wänden.

Was alle drei Konzerte besonders macht, ist die immense Zahl an Gastmusikern, die Doro bei ihren Konzerten unterstützten. Die Liste der Beteiligten reicht von Phil Campbell über Biff Byford, Udo Dirkschneider, Hansi Kürsch, Chris Boltendahl, Blaze Bayley, Joakim Broden, Eric Fish und Lordi bis hin zu den Gitarren-Gurus Uli Jon Roth und Chris Caffrey. Etwas irritierend und wohl auch unnötig ist der Umstand, dass die Reihenfolge der einzelnen Setlists nicht eingehalten, sondern die Songs durcheinander gewürfelt wurden. Warum (bei der DVD-Version) alle drei Konzerte auf zwei DVDs verteilt wurden, will sich außerdem nicht so recht erschließen. Es wäre doch schöner gewesen, wenn man sich jeweils ein Konzert und mit korrekter Songreihenfolge am Stück hätte ansehen können. Zwei kleine Einblicke (jeweils zwei Songs) in das Geschehen beim Rock Hard Festival 2015 und in ein Konzert während der Russland-Reise, ebenfalls 2015, fallen qualitativ im Vergleich zu den oben genannten Aufnahmen arg zurück und sind wohl am ehesten interessant für die, die vor Ort waren.

Die veritable Box enthält mit Behind The Curtain Inside The Heart Of Doro außerdem noch eine abendfüllende Dokumentation, in der auch die übrigen Musiker der Band Doro richtig viel Raum bekommen. Zusehen gibt's die Vorbereitungen der Riesen-Show in Wacken, schließlich Eindrücke von den Reisen nach Osteuropa und Südamerika. Vom Abladen des Equipments über das Kantinenmenü bis hin zu Doros Schminktisch und die elektrisierenden Momente backstage unmittelbar vorm nächsten Konzert wird hier alles festgehalten. Zu Wort kommen neben Doro selbst, die den gesamten Film kommentiert, außerdem zahlreiche Musiker, die mit Doro verbunden sind und natürlich die Fans in den Warteschlangen vor den Konzertsälen.

Last but not Least gibt es zu Strong And Proud - 30 Years Of Rock And Metal natürlich auch noch eine klanglich einwandfreie Live-CD, die einzeln als Ergänzung der DVD- oder BluRay-Box erworben werden kann. Summa summarum eine tolle Erinnerung für alle, die Doro in ihrem Jubiläumsjahr oder während der darauf folgenden Tour erleben durften und für Doro-Fans natürlich generell ein absolutes Muss (auch wenn die schon das DVD-Set zum 25-jährigen Jubiläum im Regal stehen haben)! Wer nach satten 450 Minuten DVD-Genuss nun Lust auf Doro live bekommen hat, der darf sich auf die kommende Deutschlandtour November / Dezember diesen Jahres freuen. In Bayern macht die blonde Metalqueen Stop am 11.12. in Aschaffenburg und am 13.12. in Ingolstadt.

