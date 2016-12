Heavy Metal made in Germany hat einen langen Arm. Der reicht bis nach Südamerika, wo es nicht nur haufenweise begeisterte Fans gibt, sondern auch Musiker, die ihren teutonischen Idolen nacheifern. Thunder Lord aus Chile ist ein solches Kollektiv, dessen Speed Metal besonders die ganz frühen Werken von Running Wild, Rage oder Blind Guardian verinnerlicht hat. Entsprechend wild und roh donnern oder besser gesagt scheppern die zehn Songs der Chilenen durch die Boxen, denn die Drums haben leider einen etwas blechernen Sound. Dafür sägt, singt und schneidet sich eine herrlich markante Leadgitarre durch alle Höhen und Tiefen. Großes Manko bei Prophecy Of Doom ist allerdings der Beitrag von Frontmann Estaban, der mit seiner gesanglichen Leistung auf diesem Album sicher keinen Blumentopf gewinnen kann.

Die Songs an sich sind ordentliche Durchschnittskost, die man gut und gerne nebenher laufen lassen kann. Freilich machen der etwas schleppende Titeltrack und das spritzige "The Darkness Breath" mit seinem furiosen Titel-Riff ordentlich Laune. Damit kann der Vierer in seiner südamerikanischen Heimat sicher Punkte sammeln. Für einen internationalen Vergleich reicht das aber einfach nicht aus. Wenigstens das Cover-Artwork, das eine Art Feuer speienden Balrog zeigt, ist ein echter Hingucker geworden. Ob das spektakuläre Motiv aber eigens für die Band gefertigt oder aus irgendeiner Schublade gezogen wurde, sei mal dahin gestellt.

Fazit: Bei Thunder Lord hat man das Herz am rechten Fleck und das schlägt für Heavy Metal! Wer sich mal wieder nach einem Album sehnt, das nicht zu Tode produziert wurde und in dieser Form genauso gut vor 30 Jahren hätte erscheinen können, der findet mit Prophecies Of Doom vielleicht das richtige Futter. Einige Abstriche beim Gesang muss man aber einkalkulieren.

0 KommentareDagger

Zur Übersicht

Zur Hauptseite