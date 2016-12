Sie kommen aus dem Land der Berge, würden sich aber offenbar in den weiten Prärien und Wüsten der USA genauso wohl fühlen. Bei den selbst ernannten Rock'n'Roll-Cowboys aus Österreich drehen sich die Songs nämlich um alles, was der Wilde Westen so hergibt. Da denkt manch einer vielleicht gleich an die Dezperadoz oder womöglich auch an Volbeat, die Proll Guns haben aber definitiv ihren ganz eigenen Bohneneintopf überm Lagerfeuer köcheln. Da werden Stoner Rock, Thrash Metal und Rock'n'Roll miteinander verrührt. Das Ganze steht auf einem dicken Fundament aus Groove, während die monströsen Metalriffs immer wieder von Banjomelodien durchzogen werden. Dazu kommt ein Sänger mit brachialem Organ, dessen Growls man irgendwo zwischen Jan-Chris de Koeijer (Gorefest) und Ben Ward (Orange Goblin) ansiedeln könnte. Dass Tracks wie das rasante "From Hell To Texas", das angefressene "Fucking Troublemaker", die Story von der "Reno Gang" oder die staubtrockenen Westernhymne "The Revolver" dermaßen auf die Zwölf hauen, liegt wohl auch daran, dass Tue Madsen bei der Produktion seine Finger mit im Spiel hatte. Starker Tobak! Der richtige Soundtrack für das nächste Garten-BBQ, wo es vielleicht nicht unbedingt Pferdefleisch geben muss. An Bier und Whisky darf es aber definitiv nicht mangeln!

