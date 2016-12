VÖ: 26. Februar 2016

Zeit: 43:23

Label: Eigenproduktion

Homepage:

MySpace: Stil: Speed Metal, Traditional Heavy MetalVÖ: 26. Februar 2016Zeit: 43:23Label: EigenproduktionHomepage: www.striker-metal.com/band MySpace: www.myspace.com/listentostriker

Die Kanadier Striker bescheren uns seit 2007 in schöner Regelmäßigkeit immer wieder hochwertige musikalische Untermalung, angefangen mit dem Debüt Eyes In The Night über das hochklassige Zweitwerk Armed To The Teeth hin zum nicht minder guten City Of Gold. Nun legen Striker mit Stand In The Fire ihr viertes Album vor und auch das hat es wieder in sich.

Insgesamt ist die Hitdichte vielleicht nicht ganz so hoch wie bei den Vorgängerscheiben, aber dennoch mischen Striker auch hier wieder ihren ganz eigenen Cocktail, der zweifelsohne sofort zündet. Striker halten das Energielevel ziemlich hoch, wie das thrashige "Out Of Blood" zeigt, bei dem die Band auch nicht davor zurückschreckt, das doch eher genrefremde Saxophon mit in ihren Sound zu integrieren. Dazu gesellt sich das rockige "Too Late" oder die NWoBHM-Reminiszenz "Phoenix Lights" oder "The Iron Never Lies". Allen Songs gemein ist die durchweg hochwertige Arbeit an den Instrumenten und auch der Gesang kann von Anfang bis Ende überzeugen. Der von Randy Black und Frederik Nordström geschaffene Sound tut sein Übriges, um dem Album einen sicheren Stand zu verschaffen.

Wer morgens nicht ohne klassischen Metal aufstehen mag, aber auch die rockige und härtere Gangart des Genres mag, der wird sich künftig die ein oder andere Dosis Stand In The Fire verabreichen. Stand In Fire hat alles, was man für einen guten Start in den Tag braucht.

0 KommentareLord Obirah

Zur Übersicht

Zur Hauptseite