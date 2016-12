Warbell sind ein polnische Band, die eigentlich schon seit 2007 aktiv ist, aber nach ihrem ersten Demo Battle Of Unnumbered Tears eine längere Pause eingelegt hat. Erst acht Jahre später erscheint schließlich das Debütalbum namens Havoc, das durchaus Potenzial hat, in der Nackengegend für Verwüstung zu sorgen.

Warbell klingen teils recht modern, wie z.B. der Opener "The New Beginning" zeigt, der auch gleich die Messlatte an Brutalität ziemlich hoch hängt. Warbell können aber nicht nur fies und gemein, sondern haben durchaus ein Händchen für feine Melodien, was das Ganze wiederum stark in Richtung Göteborg drückt, denn hier kommen dem Hörer unweigerlich die großartigen Dark Tranquillity in den Sinn. Gesanglich bewegt man sich typischer Weise zwischen tiefen Growls und fiesen Screams, lockert die Musik aber mit Hilfe von dezenten Klargesängen und weiblichen Vocals etwas auf.

Die Metalcore-Einflüsse halten sich glücklicherweise stark in Grenzen, was Havoc zu einem angenehmen Hörerlebnis werden lässt. Klar ist nicht alles Gold was glänzt und Warbell haben definitiv Luft nach oben, aber für ein Debüt ist Havoc sehr ordentlich. Schauen wir mal, ob es bis zum nächsten Langeisen wieder acht Jahre dauert. Bis dahin kann man sich aber auf der Bandhomepage schon mal einen Eindruck vom Schaffen der Jungs und Mädels verschaffen.

Lord Obirah

