Die Musik der aus Salzburg stammenden Bed Of A Nun zu beschreiben, ist nicht einfach. Sie selbst wählen die Bezeichnung Poetic Rock, Melancholic Rock würde aber genauso gut passen. Dass die Musiker hinter der Band bereits über einschlägige Erfahrungen verfügen, wird schnell klar, u.a. wurde bereits bei U8, Dos Bastardos oder No Bros gezockt und für das mir nun vorliegende Debut hat man sich auf die Besetzung von Crimson Cult gestützt.

Dem Beipackzettel ist zu entnehmen, dass es sich bei elf der zwölf auf dem Debut vorhandenen Songs um Gedichte des Sängers Lem Enzinger handelt, der hierin seine eigenen Nahtoderfahrungen verarbeitet. Spätestens jetzt sollte klar sein, dass Wating For A Visit keine Easy-Listening-Mucke ist.

Mit dem sehr melancholischen "Frozen" wird der musikalische Reigen eröffnet, ehe "Jesus On A Bicycle" die etwas rockigere Richtung einschlägt. Doch bei "Howl" wird es wieder andächtig, ja fast schwermütig. Dabei sorgt die leichte Melodieführung im Mittelteil für eine Auflockerung, so dass der Song nicht zu schwer gerät. Etwas, wenn auch nur dezent, treibender ist "Downstairs" gehalten, ein Song, bei dem man sich schön treiben lassen kann. Sachte, auf leisen Spuren nähert sich "Marble Beauty", ehe "Deathless While" wieder rockigere Akzente setzt. Richtig losgerockt wird jedoch erst bei "Bullett Thoughts", dieser Song sticht vom Energielevel eindeutig aus dem Album hervor.

Waiting For A Visit ist definitiv kein Album, um es mal eben nebenbei zu hören. Es ist ebenso definitiv kein Album für Freunde harter Klänge. Aber Freunde melancholischer, einfühlsamer Klänge sollten das Debut der Salzburger anchecken.

