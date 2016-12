VÖ: 18. September 2015

Zeit: 46:55

Label:

Homepage:

Stil: Speed Metal, Thrash Metal, Power MetalVÖ: 18. September 2015Zeit: 46:55Label: Metalville Homepage: www.mastersofmetal.tv

Wenn sich Szenegrößen zusammenschließen, um gemeinsame Sache bei einem Album zu machen, kommt nicht immer das Gelbe vom Ei raus. Anders dagegen verhält es sich hier, denn was Bernie Versaailes (Agent Steel, Redemption), Robert Cardenas (Agent Steel, Possessed), Rigo Amezcua (Agent Steel) und Juan Garcia (Killing Machine, Abattoir, Agent Steel) mit ihrem Erstling From World Beyond vom Stapel lassen, ist durchaus beachtlich.

Klar, die Jungs können auch nicht aus ihrer Haut, deshalb darf man sich auch so richtig auf hochklassigen Speed / Thrash Metal freuen, der durchaus als Agent Steel-Nachfolger durchgehen kann. Gleich das Openerduo "Supremacy" und "World Left In Cinders" hat Ohrwurmcharakter, "Third Eye" bedient die Thrash-Fraktion, während die Jungs mit "Eclipse" den für mich stärksten Song am Start haben. Leicht moderne Anleihen zeigen sich in "Into The Vortex" während "Doors Beyond Our Galaxy" dagegen in Richtung Power Metal tendiert. Als Rausschmeißer setzen Masters Of Metal dann "Vengeance & Might", das durch die Stimme von James Rivera veredelt wird und ebenfalls als Highlight durchgeht.

Summa summarum geizen die Jungs hier nicht mit gut bis hochklassigem Material, das definitiv Lust auf mehr macht. From World Beyond ist ein feines Scheibchen, das Anhänger genannter Band definitiv glücklich machen wird.

0 KommentareLord Obirah

Zur Übersicht

Zur Hauptseite