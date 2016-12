Originell waren Battalion noch nie, solide aber immer. Stellt sich also die Frage, ob dies auch beim aktuellen Output der Belgier so ist oder ob es da doch ein paar Änderungen geben mag.

Nun, zumindest das sanfte akustische Intro "Revelation 6:8" überrascht dann doch gleich mal, einen derart gefühlvollen Einstieg hätte ich nicht erwartet. Ist das Quintett etwa altersmilde geworden? Aber schon nach knapp zwei Minuten ist Schluss mit lustig und mit "Sacrifice To The Nuclear Cross" wird die grobe Keule ausgepackt. Ab jetzt befinden sich Battalion wieder in der gewohnt spaßfreien Zone. Das ist beileibe nicht negativ gemeint, die Belgier gehören zu einer der Kapellen, die ihre akustische Zerstörungsarbeit besonders zielgerichtet ausübt. Hier ist kein Platz mehr für irgendwelche Sperenzchen, die musikalische Kriegserklärung namens Only The Dead Have Seen The End Of The War nimmt unaufhaltsam ihren Lauf und das ist auch gut so. Tempomäßig sogar etwas variabler als der 2008er Vorgänger kommt das Werk daher, ohne jetzt ein Füllhorn der Abwechslung über dem Hörer auszuschütten. In dieser Beziehung ähneln Battalion dem polnischen Abrisskommando Vader und erreichen auch durchaus deren Intensität, wenn auch nicht ganz die Klasse von Peters Truppe.

Dazu ist beispielsweise die Stimme von Fronter Ruben etwas zu eindimensional ausgefallen. Er verrichtet seinen Job zwar effektiv und ohne großen Grund zur Klage, kann aber auch keine besonderen Akzente setzen. Ähnlich verhält es sich mit dem Rest der Truppe: Alles wurde kompetent eingeprügelt, technische Schwachstellen oder gar Fehler lassen sich nirgends ausmachen. Aber Stellen, die zum Aufhorchen animieren, findet man ebenfalls nur selten. Die Riffs kommen präzise und punktgenau, die Leads sind ordentlich, das Drumming ist einigermaßen variabel ausgefallen und das Zusammenspiel aller Komponenten durchaus gelungen. Wirklich herausragende Momente aber gibt es auch wenig. Abmischung und Produktion sind ebenso gelungen wie die Spieldauer, das Coverartwork immerhin angemessen.

Mit Only The Dead Have Seen The End Of The War bieten Battalion genau das, was sie schon immer gemacht haben. Fans wird's freuen, die bekommen genau das, was sie erwarten konnten. Stellt sich trotzdem die Frage, ob man noch mehr vom Gleichen braucht. Diese Frage muss jeder für sich selbst beantworten...

Hannes

