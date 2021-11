Nach Teil 1 folgt logischer Weise auch Teil 2, auf den die Fans von Lords Of Black noch nicht einmal ein Jahr warten mussten. Der Corona-Lockdown macht's möglich! Alchemy Of Souls P. II knüpft genau dort an, wo sein Vorgänger aufgehört hat und liefert melodischen, teils leicht progressiven Heavy Metal, dessen durchgehend hohes Qualitätslevel doch erstaunlich ist. "What's Become Of Us", "Bound To You", "Death Dealer" und "Prayers Turned To Whispers" sind wieder ein paar erstklassige Songs geworden, die von Ronny Romeros eindringlicher Sangesstimme und Tony Hernandos wunderbarer Gitarrenarbeit leben.

In Summe scheint Alchemy Of Souls Pt II sogar einen Tick düsterer und auch härter ausgefallen zu sein als der erste Teil. Vor allem auf der Zielgeraden warten "Fated To Be Destroyed" und "No Hero Is Homeless" mit ein paar g'schmackigen, fast schon thrashigen Riffs auf, als wollten uns die Spanier mitteilen: hört mal her, wir können auch anders! Hier erlebt man mit metallischer Härte tatsächlich einen Kontrast zu den teils verträumten Keyboard-Melodien, die viele der vorangegangenen Songs durchziehen und ein, in gewisser Weise, schwermütiges Element in das Album mit einbringen. Ansonsten sei an dieser Stelle ausnahmsweise nochmal auf die Ausführungen im Review zu Alchemy Of Souls Pt. I verwiesen. Denn beide Dreher bilden eine feste Einheit und zeigen eine versierte und hungrige Band, die man als Melodic-Metal-Fan definitiv nicht ignorieren darf!

Dagger

Zur Übersicht

Zur Hauptseite