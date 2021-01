Ein geeigneter Ort, um Newcomer, Geheimtipps und Bands jenseits des Mainstreams live zu erfahren, ist die Beergarden Stage in Wacken. 2018 trug es sich zu, dass für die Motörhead-Coverband Bömber ein kurzfristiger Ersatz gefunden werden musste, und so übernahm das Hannoveraner Trio Volter kurzerhand den Job als Lückenfüller. Zweieinhalb Jahre später kommt nun deren zweites Langeisen High Gain Overkill in die Regale und es braucht nur wenige Takte um zu erkennen, warum man keinen besseren Ersatz für eine Motörhead-Coverband finden kann. Die Jungs spielen zwar ihre eigenen Songs, machen allerdings nicht den geringsten Hehl aus ihrer Leidenschaft zu Lemmy und Co. Dass man sich in einer Kneipe kennengelernt und dabei beschlossen hat, gemeinsam zu musizieren, passt dabei nur zu gut ins Raster.

Während sich Sänger Gregor alle Mühe gibt, so nahe wie möglich an sein stimmliches Vorbild heranzukommen, klingt auch die Mucke zwischen Metal, Punk und beinhartem Rock'n'Roll zu jeder Zeit nach Motörhead. Wo es der Truppe daher etwas an Eigenständigkeit fehlen mag, gewinnt sie in Sachen Power und Spielfreude jedoch wieder an Boden. Zwar wird man auf High Gain Overkill keine Songs finden, die an die ganz großen Klassiker aus dem Hause Motörhead heran reichen, Aussetzer findet man aber ebenso wenig. Es bleibt ein grundsolides Album zum Abfeiern, das manch einem den nach wie vor schmerzlichen Verlust von Motörhead etwas versüßen mag. Wer schon die Nitrogods ins Herz geschlossen hat, der darf bei Volter auch ein Ohr riskieren.

