Stil: Country Rock AmericanaVÖ: 05. Februar 2021Zeit: 9:46Label: EigenproduktionHomepage: www.blacktarpoon.com

Die südtexanische Band Black TarPoon mag hierzulande noch wenig bekannt sein, daher eine kurze Vorstellung: Im Grunde haben wir es hier mit einer Art Familien-Projekt der beiden befreundeten Gründer Jesse James und Oatmeal Reed zu tun, die sich die Vocals teilen und auch Gitarre und Bass bedienen. Komplettiert wird das Hillbilly-Ensemble nämlich von Jesses Vater, seiner Schwester, dann Oatmeals Schwester und schließlich einem Buddy an den Drums. Gemeinsam musizieren sie eine lässige und tiefenentspannte Form des Country-Rocks inklusive Ausreißer in Richtung Rock'n'Roll und minimaler Punk-Einsprengsel irgendwo zwischen Goddamn Gallows, The White Buffalo und The Bosshoss.

Die EP The Thad mit ihren drei Songs soll kleines Appetithäppchen für das nächste Album sein, das für 2021 geplant ist, und wird ausschließlich als Vinyl erhältlich sein. Wer auf authentische und leidenschaftlich gespielte American Roots Music steht, der sollte für The Thad ein Ohr riskieren und die Band im Auge behalten.

