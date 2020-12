Puh, mit ihrem neuesten Album Syys stellen mich die Finnen October Falls durchaus vor Erklärungsnöte. Eines gleich mal vorneweg: mit Metal in irgendeiner Form hat Syys mal eben rein gar nichts zu tun. Nichts. Nadda.

Denn hier präsentieren sich die Finnen von einer gänzlich anderen, ruhigeren, nachdenklicheren und vor allem rein akustischen Seite. Keine E-Gitarren, kein Schlagwerk (gleich welcher Art), kein Gesang (ebenfalls gleich welcher Art). Mit den hier enthaltenen acht Songs (schlicht I bis VIII betitelt) zeigen sich October Falls von ihrer zerbrechlichen Seite. Das Cover des Albums deutet es schon an, hier wird der Natur, dem Wald und der finnischen Folklore gehuldigt. Eingebettet in entsprechende Samples (Windrauschen und andere Geräusche des Waldes) gehen die Finnen hier mit Bedacht zu Werke. So, als ob man vorsichtig durch dunkle, einsame Wälder schreitet, vorsichtig einen Fuß vor den anderen setzend und die Natur auf sich wirken lässt ohne dabei selbst ein Geräusch zu machen. Genau dieses Gefühl wollte die Jungs wohl auch kreieren. Zudem sind die Songs auch eine gute Untermalung zur aktuellen Vorweihnachts- bzw. Adventszeit.

Wie schon geschrieben, hat Syys mit Metal an sich nichts gemein. Daher auch keine Wertung meinerseits.

Ray

Ohne Wertung

