VÖ: 27. November 2020

Zeit: 14:53

Label: Glory Stable Records

Homepage:

Nachdem der Corona-Virus den Jungs von Stallion einen gehörigen Strich durch sämtliche geplante Live-Aktivitäten gemacht hat, haben sich die Headbanger vom Bodensee ins Studio begeben, um einen lange gehegten Traum endlich in die Tat umzusetzen. Die EP Christmatized soll den Fans als kleine Entschädigung für die verpassten Konzerterlebnisse die Vorweihnachtszeit versüßen und sie vielleicht auch etwas zum Schmunzeln bringen...

Beim Opener "Santa Can You Hear Me" handelt es sich um eine Eigenkomposition aus dem Hause Stallion, die rein musikalisch mit Weihnachtsstimmung gar nicht mal sooo viel am Hut hat, vom einleitenden "Hohoho" und einem kurzen Interludium mal abgesehen. Stattdessen gibt es gut gelaunten und gewohnt old-schooligen Heavy Metal um die Ohren, der zum Abfeiern einlädt. Wem das der guten Laune schon zu viel war, der bekommt einen kleinen Ausgleich in Form des deftigen, fast schon thrashigen King Diamond-Covers "No Presents For Christmas". Es folgt, was für viele wohl das nackte Grauen ist, nämlich die metallische Interpretationen gleich mehrerer gefürchteter Weihnachtsschnulzen in Form des Very-Merry-Medleys "Christmatized" und als das nicht schon genug wäre, gibt's zum Abschluss "Let It Snow Let It Snow Let It Snow" gleich oben drauf. Beide Tracks hämmern dann in rasanter und Stallion-typischer Manier aber mit dermaßen Schmackes durch die Boxen, dass es tatsächlich schon wieder cool oder zumindest lustig ist.

Die Idee zu dieser EP ist natürlich alles andere als neu und ob man sich mit Stallions Hilfe besagte Weihnachtslieder nun schön hören möchte oder nicht, bleibt am Ende einem jeden selbst überlassen. Weihnachtsfans unter euch Metalheads da draußen sei noch auf den Weg gegeben, dass Christmatized als limitierte Vinyl-Box inklusive Weihnachtspulli, Stallion-Christbaumkugeln, Plätzchen-Ausstecher und Patch erhältlich sein wird.

Dagger

