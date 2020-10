Seit nunmehr 20 Jahren ist die Band Vanish ein gut gehuetetes, schwaebisches Geheimnis, wenn es um progressiven und hoch melodischen Heavy Metal geht. Dass die Truppe vom Radar der grauen Masse an Metalheads bislang wohl nicht erfasst wurde, liegt vielleicht daran, dass sie bislang von keinem namhaften Label entdeckt wurden und ihre Spielart zwischen Groove, Progressive, Melodic und Thrash Metal etwas schwer zu definieren ist. Nichtsdestotrotz haben die Musiker aus Stuttgart einen Grund zu feiern. Denn in der Fachpresse werden ihre Alben gelobt. Schliesslich ist man in den letzten Jahren auch ganz schoen rum gekommen und hat mit Bands wie Queensryche, Michael Schenker, Ross The Boss, Mystic Prophecy oder Axxis die Buehne geteilt. Da konnten viele Kontakte geknuepft werden, was man sich fuer die neue EP Altered Insanity zu Nutzen machte.

Quasi als Geburtstagsgeschenk an sich selbst und an die Fans haben Vanish nun ein paar feine Songs ihrer letzten beiden Alben neu aufgenommen und dafuer einige namhafte Gastsaenger ins Boot geholt. Fuer den treibend progressiven Opener "The Pale King" haben Vanish die stimmgewaltige Saengerin Alicja Mroczka verpflichtet, um im Duett mit Bastian Rose einen besonderen Akzent zu setzen. In der theatralischen, mit Synthesizern opulent aufbereiteten Ballade "We Become What We Are" ist sogar des Metals wohl beruehmtester Lueckenfueller Tim "Ripper" Owens zu hoeren. Nachdem Andreas Armbruster von Forensick in "Disbelief" ein paar Grunts beigesteuert hat, meldet sich Schwabens wohl populaerste Metal-Sirene Ralf Scheepers im Rausschmeisser "The Grand Design" zu Wort. Dazwischen gibt es noch eine entschleunigte Coverversion von Black Sabbaths "Heaven And Hell", die als ergreifende Akustikballade in voellig neuem Licht erstrahlt und demonstriert, dass man es mit einem erstklassigen Saenger wie Bastian Rose hinterm Mikro eigentlich gar nicht noetig gehabt haette, irgendwelche Gaeste fuer diesen Posten zu engagieren. Spass macht das Resultat natuerlich trotzdem und als kleines Geburtstagsschmankerl zum 20-joehrigen war Altered Insanity definitiv eine gute Idee!

[Anm. d. Red.: Ja wir wissen dass mit den Sonderzeichen in dem Review was nicht stimmt. PHP-Updates saugen. Da unser Programmierer aber seine Semmeln mit was anderem verdient, wird es vllt ein bisschen dauern bis das behoben ist. - Kara]

Dagger

Ohne Wertung

Zur Übersicht

Zur Hauptseite