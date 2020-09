Eine Auswahl zur Eurovision, ein Sieg beim Battle Of The Bands bei MDR (einem spanischen Onlinesender namens Metal Devastation Radio) und schließlich satte fünf Mal die Wahl zur besten weiblichen Rocksängerin beim spanischen La Heavy Magazin - das Portfolio von Barbara Black, die seit 2016 als Solokünstlerin und mit ihrer gleichnamigen Band unterwegs ist, liest sich ganz schön beeindruckend! Dabei machte die stimmgewaltige Spanierin vor allem durch ihren Mix aus Glam Rock, Country und Blues auf sich aufmerksam, der mit ihrem dritten Album Love, Death & Flies allerdings weitgehend und hoffentlich nur vorübergehend der Vergangenheit angehören soll.

Mit ihren zehn aktuellen Songs erkundet Barbara nämlich neue Härtegrade und liefert einen deftigen Mix aus Rock und Heavy Metal, in dem Einsprengsel der früheren Marschrichtung nur noch gelegentlich einen Platz finden. Wäre sie mal beim Country geblieben! Denn trotz all dem Feuer und trotz all der Vehemenz, mit denen Barbara und ihre Mannen nun zu Werke schreiten, so richtig überzeugen will das neue Material irgendwie nicht. Zu akrobatisch wirken vielerorts die Vocals, wenn zwei bis drei Linien zwischen sinnlichem Blues und gehässigem Metal-Kreischen übereinander gelegt werden, und in Sachen Songwriting machen sich auch einige Defizite bemerkbar. Gerade die Refrains wollen nicht so richtig zünden oder gar hängen bleiben. Wenn dann aus der männlich besetzten Instrumentalfraktion hier und dort noch Death-mäßige Grunts mit beigesteuert werden, wird man das Gefühl nicht los, dass die Songs eben mit aller Gewalt auf metallische Härte getrimmt wurden, um ein neues musikalischen Kapitel aufzuschlagen. Dabei liegen die eigentlichen Stärken von Barbara Black doch ganz wo anders. In der spanischen Heimat wird die gestählte Barbara Black vermutlich trotzdem einen weiteren Siegeszug antreten, ob die Rockröhre mit Love, Death & Flies auch internationale Erfolge feiern kann, sei mal dahin gestellt. Zum Antesten empfiehlt sich der Song "Tiger Tamer", zu dem ein Videoclip gedreht wurde.

