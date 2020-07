VÖ: 11. Januar 2020

Stil: Dark Country RockVÖ: 11. Januar 2020Zeit: 41:35Label: EigenproduktionHomepage: www.facebook.com/redeyecaravan

Musik kennt bekanntlich keine geografischen Grenzen. Drum kann es auch passieren, dass Dark Country, eine noch vergleichsweise junge, aktuell aber in den Staaten recht populäre Spielart nordamerikanischer Folkmusik, von einer Band aus Griechenland praktiziert wird. Das siebenköpfige Ensemble, das unter dem Namen Redeye Cravan firmiert, hat den Dark Country derart verinnerlicht, dass seine Herkunft höchstens durch die Gesangslinien (denen einfach der amerikanische Slang fehlt) verraten wird.

Die elf Songs auf Nostrum Remedium, dem Debütalbum von Redeye Caravan, sind gemäß Genre-Gepflogenheiten geprägt von eindringlichen Melodien und stampfenden Rhythmen, die von Mundharmonika, Violine, Händeklatschen und allerhand Wild-West-Motiven a la Ennio Morricone [R.I.P. - Kara] begleitet werden. Während sich vier dieser glorreichen sieben Wannabe-Pistoleros, die übrigens allesamt in feinster Old-West-Bekleidung posieren, den Job am Mikro teilen, sind es die Chöre und die immer wieder auftauchenden gepfiffenen oder in tiefer, sonorer Stimme gesummten Melodien, die den Sound der Redeye Caravan definieren. Freilich sind das alles typische Dark-Country-Zutaten, die Stimmigkeit, mit der die Griechen alles unter einen Stetson bringen, verdient aber lobende Worte. Das beginnt schon beim Opener "The Descent", der mit seinen beschwörenden Vocals tief unter die Haut geht, und findet Fortsetzung in der schummrigen Outlaw-Ode "At Gallows End" oder in den Schunkel-Nummern "El Muerto" und "The Road North". Schade nur, dass sich Überraschungsmomente, wie beispielsweise das plötzliche Aufflammen flotter Tanzmusik in "Marie Celeste" oder die Jahrmarksmucke im Rausschmeißer "Celebration" in Grenzen halten. Stattdessen stehen sich viele der Songs in Melodik und Taktung arg nahe, sodass es dem Album streckenweise noch an Spannung fehlt. Daran lässt sich aber feilen und abgesehen davon haben Redeye Caravan mit ihrem Debüt im rauchigen und von Whiskey-Dunst erfüllten Saloon der Dark Country-Musik eine ordentliche Visitenkarte auf den Tresen gepackt. Genre-Fans sollten da definitiv mal reinhören und finden hierzu auch ein paar coole Clips im Internet.

