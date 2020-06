VÖ: 08. Mai 2020

Stil: Hard RockVÖ: 08. Mai 2020Zeit: 37:00Label: Tritonus RecordsHomepage: www.mustasch.net

Einmal mit allem - aber wenig Zwiebeln und nur ein bisschen scharf. Die Band, die sich Schnurrbart nannte, reichert ihren groovenden Heavy Rock auf ihrem neuen Album mit den verschiedensten Zutaten an. Bislang machten die Schweden vor allem auf Metallica in deren Load-Phase. Auf einfach nur Re-Load Teil 11 hatten sie dann aber offenbar doch keine Lust.

Die eigene - zumal derart enge - Komfortzone mal zu verlassen, ist grundsätzlich eine gute Idee. Sich dabei vorher die Frage zu stellen, wohin die Reise eigentlich gehen soll, wäre eine noch bessere gewesen. Denn halbwegs überzeugend geraten nur die eher herkömmlichen Songs wie der Opener "Where Angels Fear To Treat" oder der recht gelungene Rausschmeißer "Garlic And Shots". Die stilistischen Erweiterungen muten dagegen eher disparat als vielfältg an. Zwar stören Kirmesorgel und Halleffekte bei "Freddie Mercury" nicht so sehr wie die penetranten Ohuuaaaahaaa-Chöre bei der Herz-Schmerz-Schmonzette "Before A Grave"- was das alles soll, diese ganzen blöden Echo- und Filmmusikeffekte, bleibt völlig unklar. Spätestens bei "Go To Hell" nervt es so, dass man sich wünscht, die Band würde diesen Songtitel alsbald beherzigen. Ab in die Soundhölle des bunten Plastikstilmatschs von Hit Radio Antenne Arabella!

Mustasch waren mal eine Band für alle, die Load für ein Meisterwerk und Re-Load für eine echt super Idee halten. Sie hatten keine herausragenden Songs aber einen coolen Sound. Keine herausragenden Songs haben sie noch.

Dr Drümmer

