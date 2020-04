Mit ihrem selbstbetitelten Debüt aus dem Jahr 2013 konnte mich die Band Lady Beast nicht wirklich überzeugen. Sieben Jahre und drei Alben später sollen sich unsere Wege nun erneut kreuzen. The Vulture's Amuet heißt der aktuelle Dreher und leider lässt sich feststellen, dass sich im Hause Lady Beast in mancherlei Hinsicht nicht besonders viel getan hat - zumindest rein musikalisch, denn das Besetzungskarussell innerhalb der Band hat sich doch um ein paar Runden gedreht. So setzt die Truppe aus Pittsburgh / Pennsylvania nach wie vor auf flott gezockten Heavy Metal, der sich offenkundig an der europäischen Szene der 1980er orientiert. Die New Wave Of British Heavy Metal und insbesondere Iron Maiden hab da ganz tiefe Spuren im Sound von Lady Beast hinterlassen. Wo die Riffarbeit gelegentlich auch bzw. immer noch an deutsche Kapellen wie Accept und Running Wild erinnert, ist dann da noch ein weiterer Link, der hinüber zum europäischen Kontinent führt: Sängerin Deborah Levine steht stimmlich ihrer Genre-Kollegin Marta Gabriel von Crystal Viper verdammt nahe.

Das Rad wird hier also sicherlich nicht neu erfunden. Aber das alleine bietet ja nun noch keinen Anlass zur Kritik. Wie beim Debütalbum kann auch The Vulture's Amulet ein paar glanzvolle Momente verzeichnen: die Songs "The Champion" und insbesondere "The Gift" schlagen ordentlich ein und animieren zum Abrocken. Überhaupt versteht es die aktuelle Instrumentalfraktion um Leadgitarrist Andy Ramage sehr gut, messerscharfe Riffs und ausgiebige Soloarbeit mitreißend in Szene zu setzen. Das rein instrumental gehaltenene "Transcent The Blade" liefert hierfür bestes Beispiel. Dennoch schafft es die Band leider nicht immer, all die guten Anlagen in wirklich mitreißende Songs zu übersetzen. Hinzu kommt, dass im Grunde das gesamte Album in immer demselben Up-Tempo arrangiert wurde und sich die Riffs der einzelnen Nummern ebenfalls recht ähnlich sind. Zwar stört es keinesfalls, dass Lady Beast gänzlich auf balladeske Momente verzichten, ein wenig mehr Varianz wäre aber definitiv wünschenswert gewesen! Dass die Band seit 2013 durchaus Fortschritte gemacht hat, sei an dieser Stelle nicht bestritten. The Vulture's Amulet ist ein ordentliches Album einer von Amerikas vielleicht europäischsten Metalbands, die allerdings immer noch weit davon entfernt ist, zu ihren vermeintlichen Idolen aufschließen zu können.

