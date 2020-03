Hebt die Krüge, hebt die Hörner! Denn Verikalpa laden ein zweites Mal zum feucht-fröhlichen Beisammensein. Tuoppitanssi, der Titel des neuen Drehers, lässt sich in etwa mit Krugtanz übersetzen und das Albumcover zeigt einen nordischen Krieger und einen Troll, welche sich mit Bierkrügen in hitzigem Gefecht auf die Rübe hauen. Damit wäre die musikalische Marschrichtung wohl ausreichend definiert.

Mit kitschigen Schunkelnummern sollte man dennoch nicht rechnen. Denn der nordische Folk-Metal, den sich Verikalpa zu Eigen gemacht haben, klingt mindestens so grimmig wie feierlich. Anstelle reiner Trinklieder sind es zumeist großartige und stets kauzige, mit Akkordeon und Keyboard intonierte Hymnen, die da aus den Boxen fegen und jenen Hörern das Leben schwer machen, die meinten, sie können sich mit einem Krug Bier und Verikalpas neuer Scheibe einen entspannten Abend machen. Denkste. Denn hier ist Headbangen angesagt und zwar von der ersten bis zur letzten Minute. Ohne im Detail zu wissen, worum sich die Texte drehen - schließlich sind sie allesamt in finnischer Sprache verfasst - klingen kriegerische Titel wie etwa "Naulattujen Vaellus", "Varjosahti" oder "Peikon Kieli" wie triumphierende Kampfeshymnen. Gut - mit dem Titeltrack "Tuoppitanssi" ist dann tatsächlich eine fröhliche Saufnummer dabei. Also schnell das Schwert gegen den Bierkrug getauscht, ehe der wilde Ritt durch Death, Black und Folk Metal seine Fortsetzung nimmt.

Bei all den Lorbeeren, die es für Verikalpla zu verteilen gibt, sollte natürlich nicht unter den Tisch gekehrt werden, dass hier sicherlich keine Pionierarbeit geleistet wird. Dafür ist die Nähe zu finnischen Nachbar-Clans wie Ensiferum, Turisas und vor allem Finntroll viel zu offensichtlich. So frisch und unverbraucht wie Verikalpa haben diese allerdings schon lange nicht geklungen. Daher kann man einem jedem Freund dieser Gangart nur wärmstens empfehlen, sich auf diesen Krugtanz einzulassen. Bitte sorgt für ausreichend Nachschub an Krügen, Met und Bier. Denn dass bei dieser Metal-Party der eine oder andere Tropfen daneben geht, wird sich wohl nicht vermeiden lassen.

Dagger

Zur Übersicht

Zur Hauptseite