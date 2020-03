Gerade einfach haben es Lychgate ihren Hörern noch nie gemacht - ein Umstand, der sich auch mit der EP Also Sprach Futura nicht ändern wird.

Ein weiteres Mal spiegeln sich die intellektuellen bis philosophisch angehauchten Texte der Briten in endzeitlichem Avantgarde Black Metal mit gelegentlich doomigen Einsprengseln. Ein weiteres Mal verleihen üppige Orgelklänge den völlig unvorhersehbaren Stücken eine fast schon sakrale Aura. Ein weiteres Mal setzt Sänger Greg Chandler hier mit tiefem Grollen, dort mit eindringlichen Screams oder mit klagendem Gesang das Sahnehäubchen auf die klangliche Entrückung, wie sie Lychgate zu ihrem Markenzeichen gemacht haben.

Also Sprach Futura klingt, als wollten Lychgate kein geringeres Werk als Emperors progressive Abschlussarbeit Prometheur ad absurdum führen: es braucht definitiv Aufmerksamkeit und mehrere Durchläufe, um sich durch das kompositorische Dickicht zur Essenz der vier neuen Stücke zu kämpfen und den Beitrag der einzelnen Instrumente zu erfassen. Dabei stößt man zwar auf durchaus geniale Momente, an die umfassende Genialität von Emperor wollen Lychgate am Ende aber nicht ganz heranreichen. Denn sollte es nicht Ziel sein, trotz aller Progressivität und Experimentierfreude doch auch eine gewisse Eingängigkeit zu erreichen? Außergewöhnlich sind die Band Lychgate und ihre neue EP aber allemal. Also Sprach Futura ist ein gefundenes Fressen für Fans von Post und Avantgarde Black Metal, wie es in dieser Intensität sicher nicht leicht ein zweites Mal zu finden ist.



