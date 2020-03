VÖ: 21. Februar 2020

Stil: Hardcore/Crust/D-BeatVÖ: 21. Februar 2020Zeit: CD1 59:06 - CD2 58:15Label: BMG Homepage: thenightmarecontinues.yolasite.com

Frage: Welche Gemeinsamkeit haben die Metzelsoli von Slayer, die Moshparts von Anthrax und Kirk Hammets alte T-Shirts? Antwort: Discharge! Der riesige Einfluss der englischen Hardcore Punks und D-Beat-Erfinder auf die Thrashbands der 80er ist eine unumstößliche Tatsache und allein durch zahlreiche Discharge-Cover namhafter Metalcombos offenkundig. Am bekanntesten ist sicher Metallicas Version von Free Speach For The Dumb, dem Opener auf Garage Inc.

Dass ausgerechnet dieser Gassenhauer - und nicht zuletzt Dank Metallica vielleicht bekannteste Discharge-Song - auf vorliegender Compilation fehlt, ist nur eine Kuriosität von Protest And Survive. Remixe? Remaster? Memorabilia? Bei politischem Antikriegs-Anarcho-Straßenköter-Punk! Ernsthaft???

An der Musik an sich gibt es freilich nichts zu meckern: Kurze, knackige Songs - jeder einzelne ein authentisch klingender Wutausbruch mit simplen aber verdammt effektiven Brachialriffs, die im Lauf der Jahre immer metallischer wurden. Ein absolutes Muss für alle, die es auch mal härter als Blind Guardian mögen oder wissen wollen, wo die Riffs der Thrasher, die Brutalität der Deather und die Hysterie des Black Metal einen ihrer Ursprünge haben.

Im Grunde macht man mit dieser Doppel-CD angesichts des essentiellen Songmaterials wenig falsch. CD1 bietet einen recht gelungenen Querschnitt des Backkatalogs, CD 2 beinhaltet Demo- und Liveversionen, Unveröffentlichtes und eben auch Remixe. Fragwürdig ist dieses Release dennoch, da es mit der Compilation Societys Victim aus dem Jahr 2016 bereits eine umfänglichere und besser zusammengestellte Werkschau gibt. Wer tatsächlich auf Remaster-Versionen Wert legt, greift dann eben doch zu Protest And Survive. Traditionsbewusste sind sowieso mit der legendären Debüt LP Hear Nothing See Nothing auf Vinyl am besten bedient. Aber in welcher Form auch immer: An Discharge führt kaum ein Weg vorbei.

Dr Drümmer

