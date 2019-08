VÖ: 31. August 2018

Zeit: CD1 48:07 - CD2 40:37

Label:

Homepage:

Stil: Hard Rock

VÖ: 31. August 2018

Zeit: CD1 48:07 - CD2 40:37

Label: EarMusic

Homepage: www.alicecooper.com

MySpace: www.myspace.com/officialalicecooper

Wer in letzter Zeit mal Zeug einer Alice Cooper-Show werden durfte, der weiß um die vorzügliche Qualität Bescheid, auf die man sich bei Amerikas Schock-Rocker Nr. 1 derzeit felsenfest verlassen kann. Der Meister selbst adelt seine aktuellen Mitstreiter als beste Band, die er je hatte und in der Tat legen Chuck Garric, Glen Sobel, Ryan Roxie, Tommy Henriksen und Nita Strauss eine gar vorzügliche Performance hin, wenn sie erst einmal mit Alice Cooper auf der Bühne stehen. Da wirkt alles wie aus einem Guss, die Spielfreude aller Beteiligten ist unübersehbar und jede(r) einzelne Musiker(in) ist ein kleiner Star für sich. Da wurde es beinahe höchste Zeit, dieses Spektakel mit einem Live-Album einzufangen. Im Zuge der letzten Tour zum gefeierten Dreher Paranormal war es dann endlich so weit. Die letzte Show am 7. Dezember 2017 im weltbekannten Olympia in Paris wurde auf zwei Tonträger gebannt, welche insgesamt mit knapp 100 Minuten Spielzeit aufwarten.

Vom brettharten Opener "Brutal Planet" aus der metallischen Zeit um die Jahrtausendwende über die Sleaze-Rockphase Ende der 1980er, die Jahre des theatralischen Schock-Rocks in den 70ern bis hin zu den wilden und punk-rockigen Anfängen liefert das mitgeschnittene Konzert einen wunderbaren Querschnitt über die vielen Gesichter, die Alice Cooper während seiner 50-jährigen Karriere schon aufgesetzt hat. Neben den unsterblichen Klassikern, die in keiner Cooper-Show fehlen dürfen, darf man sich auch auf ein paar weniger populäre Perlen aus des Meisters Schmuckkästchen freuen. "Department Of Youth" etwa, oder "Pain", "The World Needs Guts" und "Woman Of Mass Destruction" machen bei krachendem Sound und ausgeschmückt durch die wirbelnde Instrumentalfraktion richtig Laune. Apropos Sound - der ist auf diesen beiden Drehern erwartungsgemäß vorzüglich. Auch dem Publikum wurde ausreichend Raum gegeben, sodass das Feeling schon recht gut rüber kommt, wenn beispielsweise die Refrains von "No More Mr. Nice Guy" oder "School's Out" von den Fans eifrig mitgesungen werden. Lange Rede, kurzer Sinn: dieses Live-Album macht so richtig Lust auf eine Alice-Cooper-Show! Ganz großes Klangkino, das auch gut und gerne ohne die vielen visuellen Effekte und Show-Einlagen einer DVD begeistern kann!

Dagger

