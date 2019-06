Nachdem das Frankfurter Duo von Temple Koludra mit zwei EPs im Black-Metal-Underground bereits einiges an Staub aufwirbeln konnte, steht nun mit Seven! Sirens! To A Lost Archetype der erste Langspieler in den Startlöchern. An Intensität kaum noch zu toppen pendeln die sieben teils überlangen Kompositionen zwischen wütenden Klangstürmen aus meterdicken Gitarrenwogen mit donnernden Schlagzeugsalven und teils trügerisch ruhigen und sphärischen Passagen. Dabei scheint ein jeder Song eine eigene Evolution zu durchlaufen - eingängige und wiederkehrende Momente halten sich meist in Grenzen. Dafür schaffen es Temple Koludra dank ihrem Hang zum Experiment mit ganz unterschiedlichen Klängen und Instrumenten, selbst während ihrer heftigsten Passagen eine Art meditative Wirkung zu entfalten.

Sevens! Sirens! To A Lost Archetype ist ein boshafter und bis in den Kern finstrer Brocken an visionärem (Post?) Black Metal, dessen Konsum selbst eingefleischte Szene-Lunatics vor eine schwere Aufgabe stellen dürfte. Am Ende der einstündigen Spielzeit wiegen Faszination und Respekt vor der mutigen Herangehensweise der Musiker schwerer als die Ratlosigkeit, mit der man von Temple Koludra zunächst entlassen wird. Der Drang, den eben durchquerten Kosmos dieser Band weiter zu erforschen, dürfte bei Genre-Fans schnell geweckt sein und bis das Album restlos erschlossen ist, darf man sich auf eine Reihe spannender Durchläufe freuen.

Dagger

