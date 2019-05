Als verlässlicher Lieferant von Qualitätsarbeit erweisen sich die Schweizer Metalhaeds von Emerald mit ihrem nunmehr achten Studioalbum Restless Souls. Für ihre zwölf neuen Songs haben die fünf Herren und die Dame am Bass ihr Schwermetall in ganz unterschiedlichen Härtegraden gestählt. Hauptaugenmerk liegt natürlich einmal mehr auf melodischen Metalhymnen, die den Hörer aus dem Stegreif mit sich reißen. Allen voran steht mit dem Opener "Freakshow" ein Ohrwurm, den man nicht so schnell wieder loswird. "Son Of Sam" lässt während seiner ausgiebigen Instrumentalpassagen zur Luftgitarre greifen und zum Titeltrack muss man fast schon Obacht geben, dass man nicht spontan in den eigenen vier Wänden die Pommesgabel zur Decke streckt.

Dazwischen versuchen sich die Schweizer immer wieder mit hart und schneidig gespielten Speed- und Thrash-Attacken, wie etwa in "Digital Slavery", "The Wicked Force" und "Heaven Falls Down". An diesen Stellen legt Sänger Mace Mitchell, der seit dem letzten Album Reckoning Day mit an Bord ist und einen ganz vorzüglichen Job erledigt, dann auch spürbar mehr Dreck in seine sonst glasklare Sangesstimme. Einen stilistischen Gegenpol zu diesen punktuellen Eruptionen bieten die Powerballade "Set Me Free" und der mainstream-orientierte Melodic-Rocker "Superhero". Schließlich versprüht "Cad Goddeu" mit seinen üppigen Synthesizer-Einlagen einen Hauch von archaischem Fantasy-Feeling.

Landmann und Produzent V.O. Pulver poliert den Smaragd (emerald) mit einen sauberen und warmen Klang quasi zu Hochglanz auf, sodass Restless Souls tatsächlich als kleines Juwel das Schmuckkästchen manch eines Melodic-Fans bereichern dürfte. Platten-Sammler müssen vermutlich schnell sein, denn die Fassung in transparent grünem Vinyl ist auf 250 Stück begrenzt

Dagger

