VÖ: 05. April 2019

Zeit: 37:00

Label: M-Theory

Homepage:

Nach fünfjähriger Albumpause gibt es bei Sworn Enemy wieder ordentlich was auf die Mütze... auf die Schirmmütze, um genau zu sein. Denn dieses Accessoire wird in Metalcore-Kreisen ja ganz gerne getragen. In diesem Genre bewegen sich die New Yorker Recken um Sänger und mittlerweile einzig verbliebenes Gründungsmitglied Sal Lococo nämlich auch auf ihrem sechsten Studioalbum Gamechanger. Den Titel sollte man allerdings nicht programmatisch sehen. Die Band bleibt sich nämlich treu und neue Impulse werden dem Genre mit dieser Scheibe sicherlich nicht gegeben.

Wenn bei Sworn Enemy schnittiges Thrash-Riffing a la Slayer und Death Angel mit brachialem Hardcore-Groove vereint wird, dann bleibt bekanntlich kein Stein auf dem anderen. Daher dürfen sich die Fans erneut auf zehn durchschlagende Abrissbirnen plus Intro freuen, die bei künftigen Live-Gigs mit Sicherheit für mächtig Wirbel vor der Bühne sorgen werden. Gleich der Opener "Prepare For Payback" transportiert mit schwer groovenden Riffs unmissverständlich die Botschaft von Sworn Enemy: "Step the fuck back before you get knocked down!" Hier und in vielen anderen Nummern pendelt die Band zwischen schleppenden und Up-Tempo-Passagen. Dazwischen finden sich immer wieder Gang-Shouts und feine Solo-Einlagen. Richtig Fahrt aufgenommen wird beispielsweise bei "Fragments Of A Broken Life" oder "The Fall Of Modern Man", wohingegen "Seeds Of Hate" für feinste Thrash-Gitarren steht. Schließlich ist mit "The Consequence" auch eine fast schon hymnische Nummer mit an Bord, bei der die Fans zum Mitsingen gefordert werden. Seinen fetten Sound verdankt der Dreher übrigens keinem Geringeren als Machine Heads Rob Flynn, der die Produktion der neuen Songs in die Hand nahm. Am Ende dieser Kooperation steht ein starkes und schlagkräftiges Album, das vielleicht keine Highlights enthält, sich aber auch keinen Durchhänger leistet. Genre-Fans können daher bedenkenlos zugreifen.

Dagger

