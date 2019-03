VÖ: 22. März 2019

Zeit: 59:26

Label: Green Zone Music

Homepage:

Vor genau zehn Jahren veröffentlichten die Sauerländer Thrasher Eradicator ihr selbstbewusst betiteltes Debütalbum The Atomic Blast, welches nun als Neuauflage noch einmal auf den Markt gebracht wird, da die Erstpressung seit einigen Jahren vergriffen ist. Titel wie "Possessed By The Devil", "Never Surrender" und allen voran "Thrashing Through The Pit" stehen programmatisch für das gesamte Album. Also Ellenbogen ausgefahren und ab geht die Post! Dabei dürfen allerhand Zitate altvorderer Bay-Area-Legenden a la Metallica und Exodus natürlich nicht fehlen, aber auch Destruction kann man sich nur zu gut als mögliche Inspirationsquelle vorstellen. Eines ist gewiss: dieser Old-School-Thrash kommt von Herzen. Man braucht sich nur die Fotos auf der Band-Homepage anzusehen, um hierfür Bestätigung zu finden. Allein die Frisuren der beiden Stöber-Brüder wirken völlig aus der Zeit gefallen, so dass man sich bei Eradicator nicht nur musikalisch in die Blütezeit des Thrash Metal in den 1980ern zurückversetzt fühlt.

Klanglich wurde an den neun Songs des Debüts nichts geändert, die Aufnahmen sind ja im Grunde auch noch recht jung. Dafür wurden die Songs "Possessed By The Devil", "Capital Punishment", "War In My Head" und "Trigger To Apocalypse" neu eingespielt und als Bonus oben drauf gepackt. Außerdem enthält die Jubiläumsversion ein komplett überarbeitetes Booklet mit allerhand Fotomaterial aus der 15-jährigen Bandgeschichte.

Interessierte Thrash-Lunatics, die gut gemachtem Krach von der Basis gerne ihr Gehör schenken und dazu noch das gute olle Vinyl bevorzugen, sollten schnell zugreifen. Denn die Plattenversion, die zwar keine Bonustracks, dafür aber einen gratis Download-Link zur erweiterten Fassung enthält, ist auf 250 Exemplare limitiert und daher ein feines Sammlerstück.

