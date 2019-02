VÖ: 27. Februar 2018

Stil: Country / Blues / RockVÖ: 27. Februar 2018Zeit: 23:31Label: Bohrecords Homepage: www.bandofheathens.com

Im Jahr 2017 war die Band Of Heathens gar fleißig auf der Straße unterwegs, um ihr aktuelles Album Duende live zu präsentieren. Da passierte es, dass sie eine Einladung vom New Yorker Satellitenradio-Anbieter Sirius XM bekam, einige Songs von Duende live in deren Headquarter zu spielen. Die Session wurde auf dem Outlaw Country Channel übertragen und liefert schließlich die fünf Songs, die nun auf der vorliegenden EP veröffentlicht werden, die dann konsequenter Weise den Titel Live Via Satellite erhielt.

Zwischen der erdigen Blues-Rock-Nummer "Sugar Queen" und dem kerzengrad nach vorne rockenden "Trouble Came Early" in feinster Lynyrd Skynyrd-Tradition finden sich drei ruhigere Nummern zwischen Country, Folk, Blues und Rock. Mit dabei ist auch das Willie-Nelson-Cover "Alabama", das der Band Of Heathens wie ein maßgeschneiderter Anzug passt. Summa summarum verdeutlicht dieser kleine aber feine Live-Mitschnitt schon ganz gut, warum die fünf Texaner in den Staaten recht gut anzukommen scheint und Duende vom Rolling Stone Magazine unter die Top 50 Country- und Americana-Alben 2017 gewählt wurde. Das Zeug geht einfach runter wie ein guter, aber nicht zu kräftiger Bourbon und ist handzahm genug, um ein breites Publikum mitten ins Country-Herz zu treffen.

