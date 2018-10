Party-Punk bis die Schwarte kracht liefert zum nunmehr dritten Mal das Wiener Kollektiv namens Reverend Backflash. Too Little Too Late, so der Titel des neuen Drehers, beschert dem Konsumenten zwölf schnelle und zumeist gut gelaunte Songs zwischen Punk, Glam Rock und Rock 'n' Roll. Um die Stimmung ordentlich anzuheizen lassen die ersten drei Nummern kaum Pause zum Verschnaufen - dazu kann man so richtig schön abgehen und mitsingen. Damit die Gaudi auch bei steigendem Pegelstand nicht abreißt, sind die Songs recht kurz gehalten und sowohl textlich, als auch kompositorisch denkbar einfach gestrickt. Einen Hauch an Abwechslung im allgemein recht gleichförmigen Liedgut liefern dabei z.B. eine Extra-Ladung Rock 'n' Roll in "Taking One For The Team" oder der Ska-mäßige Einsatz von Bläsern in "Matter Of Time" und "Day After Day". Tatsächlich haben die Österreicher mit "I Don't Get You", "You've Got To Love" und "You Let Me Down" ein paar ernster und nachdenklicher wirkende Songs am Start, was der Party aber keinen Abbruch tut. Im Gegenteil, diese Nummern seien sogar als Anspieltipps gegeben.

Was kann man noch weiter sagen? Kompositorische Höchstleistungen sollte man vom Reverend nicht erwarten, das ist aber auch mit Sicherheit nicht sein Ziel. Stattdessen sind es Fröhlichkeit, Spaß und Liebe, die er predigt in seiner Church of Rock 'n' Roll. Party on!

Dagger

