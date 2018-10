Die Hamburger Mono Inc. gehören schon seit langem zur Speerspitze des Goth Rock, nun erscheint bzw. erschien das inzwischen zehnte Machwerk der Band. Hierfür hat sich die Band an ein Konzeptalbum heran gewagt, welches die dunkle Zeit der Pest zum Thema hat, die ja im Mittelalter zahlreiche Opfer forderte.

Entsprechend düster ist der Einstieg mit "The Heart Of The Raven" gewählt, der sehr ruhig den Spannungsbogen spannt. Dieser wird mit dem flott-treibenden Titelsong im Anschluss dann losgelassen. In bester Mono Inc.-Manier wird hier losgerockt bis der Song im eingängigen Refrain gipfelt. Mein persönliches Sahnestückchen folgt dann auch gleich, "Long Live Death" ist vom Tempo her etwas gemäßigter als der Titelsong, ist jedoch mit einer unverschämt eingängigen Melodie gesegnet, die sich sofort im Kleinhirn festsetzt. Nach dem ebenfalls etwas gemäßigterem "Risk It All" wird es mit "Flies" wieder etwas rockiger. Die Hamburger gehen auf ihrem neuen Longplayer dem Konzept-Thema entsprechend etwas düsterer zu Werke, ohne ihre Trademarks jedoch verlieren. Das liegt vor allem am gefühlvollen Gesang von Martin Engler, der bei "A Vagabond's Life" auch von Eric Fish (Subway To Sally) unterstützt wird. Dabei wechseln sich ruhigere Songs ("A Vagabond's Life", "Unconditionally") mit treibenden Nummern ("Funeral Song") sowie düster-stampfenden Songs ("Reign Of Rats") ab. Keine Frage, mit Welcome To Hell unterstreichen die Hamburger ihren erarbeiteten Status.

Zudem wurde das Album auch in einer Classic-Version aufgenommen. Mit dieser Instrumentierung erhalten die Songs ein gänzlich anderes Gesicht. Lasst euch überraschen.

Ray

