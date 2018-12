Was ursprünglich als Ein-Mann-Projekt/Band anno 2011 ins Leben gerufen wurde, ist inzwischen zu einer Vier-Mann-Band angewachsen. Da das letzte (und zugleich erste offizielle) Lebenszeichen Against Human Plague bereits wieder zwei Jahre auf dem Buckel hat, wird mit Forakt, Hat Og Dod eine EP nachgeschoben.

Hierauf findet sich ein neuer Song sowie eine Cover-Version. Kommen wir zum eigenen Song "Among The Dead": dieser schlägt mit schlappen knapp 19 Minuten recht ordentlich zu Buche, wobei hier den atmosphärischen Klängen durchaus reichlich Raum zugestanden wird. So dauern die spacigen Keyboardklänge anfänglich ein paar Minuten, ehe das Inferno über einen herein bricht. Die Jungs gehen dabei erst ziemlich apokalyptisch zu Werke, ehe das Ganze an Struktur und auch Melodie gewinnt. Zwischendurch wird die Saitenfraktion wieder völlig aus dem Rennen genommen und die atmosphärischen Keyboardklänge übernehmen das Geschehen. Gegen Ende wird dann noch einmal ordentlich Gas gegeben. Hat durchaus seinen Reiz.

Als Cover hat man sich "Tomhet" von Burzum ausgesucht. Bei diesem Namen sind Aufschreie eigentlich vorprogrammiert, wissen wir doch alle um die Gesinnung des Kopfs hinter Burzum. Da es sich bei besagtem Song jedoch ausschließlich um atmosphärische Keyboadpassagen handelt, lass ich das mal unkommentiert.

Ray

Zur Übersicht

Zur Hauptseite